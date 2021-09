Covid: contagi in crescita ma ricoveri giù in Sardegna

Dopo il 'raffredamento' degli ultimi giorni, tornano a salire nelle ultime 24 i contagi da Covid in Sardegna. I nuovi casi confermati sono 218 sulla base di 3.811 persone testate. Complessivamente. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, sono stati processati 12.730 tamponi. Il tasso di positività è dell'1,7 per cento.

Si registrano anche altri due decessi: un uomo di 77 anni residente nella città metropolitana di Cagliari e uno di 85 della provincia del Sud Sardegna. Migliora leggemente la situzione negli ospedali. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 28 (-2), quelli in area medica 226 (-6). Infine, sono 5.736 le persone ancora in isolamento domiciliare (-293).