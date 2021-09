Covid: a Nuoro chiude l'hub vaccinale della scuola Maccioni

I numeri delle persone che si sottopongono alle vaccinazioni anti Covid sono diminuiti, così la Assl di Nuoro chiude dal 13 settembre l'hub della scuola Maccioni di viale Costituzione. L'unica sede vaccinale d'ora in poi, sarà quella dell'Istituto Superiore Francesco Ciusa di via Kandinsky. La commissaria dell'azienda sanitaria, Gesuina Cherchi, sottolineando l'esigenza di una "razionalizzazione delle risorse", ha inviato una nota di ringraziamento al sindaco Andrea Soddu, all'assessora alla Protezione Civile Valeria Romagna, alla dirigente della Scuola Maccioni Graziella Monni, alla Protezione civile e alla Crocce Rossa, per il lavoro svolto.

La chiusura non significa un rallentamento della campagna - precisa la numero uno della Assl - Pur nell'esigenza di proseguire con le vaccinazioni, la cui importanza non è certamente diminuita, siamo nelle condizioni di rimodulare l'organizzazione delle sedi ponendoci anche un traguardo futuro: la campagna ad oggi ha permesso di completare il ciclo per il 72% della popolazione vaccinabile del distretto di Nuoro, lavoreremo per raggiungere tra settembre e ottobre l'80% di soggetti immunizzati. Obiettivo che può essere raggiunto anche utilizzando uno solo sito".