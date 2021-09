Vela: Maxi Yacht Rolex Cup, Vascotto subito protagonista

Si è concluso il primo giorno di regate per la 31/a Maxi Yacht Rolex Cup, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda, che vede iscritta una flotta di 44 yacht di lunghezza minima di 60 piedi (18,29 metri).

Sulle banchine antistanti lo YCCS, il desiderio di tornare a confrontarsi in mare in questa iconica regata dedicata ai Maxi, dopo lo stop forzato dello scorso anno, si percepiva nell'aria sotto forma di energia positiva.

Le tre Divisioni in cui è stata suddivisa la flotta, Supermaxi, Maxi e Mini Maxi, a loro volta suddivise in sottoclassi in funzione delle performance delle barche, hanno regatato su un percorso costiero di circa 35 miglia che ha portato i concorrenti a circumnavigare in senso antiorario le isole di Caprera e La Maddalena, rientrando attraverso il canale tra la Sardegna e le Isole, fino alla Secca di Tre Monti, da qui verso l'isola dei Monaci per fare rientro a Porto Cervo.

Nella Divisione Maxi, il calcolo dei tempi compensati vede prevalere Highland Fling XI di Lord Irvine Laidlaw, tattico Bouwe Bekking, su Magic Carpet 3 di Sir Lindsay Owen Jones, con Jochen Schuemann alla tattica. Terza posizione per Y3K di Claus-Peter Offen, tattico Karol Jablonski.

Tra i Mini Maxi 1 grande battaglia lungo l'intero percorso tra i cinque Maxi72 presenti, che vantano prestazioni molto simili.

Cannonball, con Vasco Vascotto alle chiamate tattiche, ha condotto fin dalle prime battute concludendo al primo posto davanti a Vesper di Jim Swartz, Gavin Brady alla tattica, e Bella Mente di Hap Fauth con Terry Hutchinson alla tattica.

Il 79' Capricorno vince in Mini Maxi 2 davanti al Mylius 80 Twin Soul B e allo Swan 601 Lorina 1895. Tra i Mini Maxi 3-4, il Wally Lyra si porta al comando davanti al Dehler 60 Blue Oyster e al Baltic 78 Lupa of the Sea.