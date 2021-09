Sider Alloys: entro ottobre i bandi per corsi di formazione

Entro il 30 settembre dovranno essere individuati i lavoratori che hanno diritto alla formazione in vista della ricollocazione in Sider Alloys. Entro la fine di ottobre, attraverso la messa a bando da parte di Aspal, saranno definiti tutti i corsi, compresi quelli della sicurezza. E' quanto emerge dal tavolo odierno al quale hanno partecipato in videoconferenza l'assessora al Lavoro Alessandra Zedda, le parti sindacali e l'azienda.

In ogni caso, si apprende da Fsm Cisl, "si è deciso di riaggiornarci su questo punto ai primi di ottobre, proprio per verificare l'andamento della situazione anche alla luce della conferenza dei servizi decisoria prevista per il 21 settembre".

Conferenza che dovrà dare, ottenute tutte le autorizzazioni necessarie, il via libera alla ripartenza dello stabilimento Sider Alloys di Portovesme. Intanto, fa sapere sempre la Cisl, "per quanto riguarda la mobilità in deroga, ieri il ministero ha inviato all'Inps l'emendamento di conversione delle spettanze per valutare in tempi brevissimi le procedure di attuazione e di erogazione delle risorse arretrate".