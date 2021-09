Scuola: nell'Oristanese 8 pullman in più per la riapertura

Piano per il ritorno a scuola nell'Oristanese: studenti delle superiori subito tutti in classe. E c'è la richiesta di bus aggiuntivi per i trasporti. Sono i punti chiave del tavolo di coordinamento scuola-trasporti convocato in Prefettura a Oristano. Alla riunione hanno partecipato in videoconferenza i sindaci di Oristano, Ales, Ghilarza e Terralba, i rappresentanti di Miur, Arst, Trenitalia e Anav.

Tutte le scuole secondarie di secondo grado garantiranno la didattica in presenza con unico orario di ingresso dal lunedì al sabato. L'IIS Meloni, il Croce e l'IIS Mariano IV osserveranno un graduale ingresso per la prima settimana, con riduzione di orario, sino a maturare l'orario definitivo già a partire dalla seconda settimana e sempre al 100% delle presenze.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, l'Arst ha chiesto al competente assessorato un rafforzamento del servizio con l'impiego di autobus privati, con la previsione di otto bus aggiuntivi e un incremento di ulteriori due unità nella fascia oraria 12.30-13.30.

"L'obiettivo fin dallo scorso mese di giugno - spiega la Prefettura - è sempre stato quello del ritorno in aula di tutti gli studenti e in questi mesi tutte le componenti del tavolo hanno operato con grande senso di responsabilità, nell'interesse della comunità scolastica, per il perseguimento di tale risultato. Il lavoro non è tuttavia concluso e con l'inizio della scuola la Prefettura garantirà un costante monitoraggio dell'attuazione del piano operativo, con lo scopo di adottare gli eventuali correttivi che dovessero rendersi necessari".