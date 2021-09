Covid: contagi in calo ma intensive in crescita in Sardegna

Contagi da Covid ancora in calo ma altri tre morti nelle ultime 24 ore in. I nuovi casi accertati sono in tutto 99 sulla base di 2.298 persone testate. Complessivamente, fra molecolari e antigenici, sono stati processati 8.125 tamponi. Il tasso di positività scende all'1,2 per cento.

Le vittime sono un uomo di 83 anni della provincia di Sassari, una donna di 87 residente nella città metropolitana di Cagliari e una persona della provincia di Nuoro di ui non è stata resa nota l'età.

Aumenta la pressione nei reparti di terapia intensiva, dove sono ricoverati attualmente 30 pazienti (+2), mentre scende leggermente in area medica, per un totae di 232 (-3) posti letto Covid occupati. Infine, sono 6.029 (-276) le persone ancora in isolamento domiciliare.