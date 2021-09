Cedac, duecento spettacoli per tornare di nuovo in teatro

Duecento spettacoli e cinquanta compagnie coinvolte. Si alza il sipario sulla Stagione di Prosa Musica Danza e Teatro Circo 2021-2022 organizzata dal Cedac, Un programma che durerà sino al 10 aprile 2022 tra teatro, musica, prosa. Più la Stagione di Teatro Ragazzi, le residenze artistiche, gli incontri con gli artisti di Legger_ezza e rassegne come "Circo in Villa" e "Il Terzo Occhio" dedicate ai linguaggi del contemporaneo. Show che arriveranno in ogni angolo della Sardegna, da Arzachena a San Gavino passando per Meana.

Tra i protagonisti artisti del calibro di Umberto Orsini, Franco Branciaroli, Anna Maria Guarnieri e Giulia Lazzarini. E poi Giuseppe Pambieri, Giuseppe Cederna, Lella Costa, Laura Curino e Lucia Vasini, Mariangela D'Abbraccio. E ancora Marisa Laurito, Maria Amelia Monti, Giancarlo Ratti e Edy Angelillo, Massimiliano Gallo e Stefania Rocca. E tanti altri. Sul palco anche giornalisti e storytellers come Federico Buffa e Andrea Scanzi, il geologo Mario Tozzi e il musicista Enzo Favata, il danzatore madrileno Serge Barnal, l'ex campionessa olimpica Lavinia Savignoni e l'attore-boxeur Patrizio Oliva.

Nel cartellone anche "Amici Fragili" di e con Federico Buffa, ovvero la storia di un incontro tra due miti dello sport e della musica, Gigi Riva e Fabrizio De André. Sempre sul filo delle note e delle parole con "Poesie di Carta", il progetto di Grazia Di Michele dedicato a "Marisa Sannia. La voce del vento e del mare". "Un ritorno alla normalità - ha detto l'assessore regionale allo Spettacolo Andrea Biancareddu in occasione della presentazione del cartellone Cedac - che può avere un forte impatto psicologico: un segnale che, pure con le adeguate restrizioni necessarie in questa fase, ce la stiamo facendo dopo un anno sofferto".

Buoni segnali dalle prime uscite. Lo ha sottolineato il vicepresidente del Cedac Mario Pinna: "Speriamo che il pubblico sia ancora una volta dalla nostra parte, i primi riscontri ci inducono all'ottimismo. L'importante è che il nostro messaggio arrivi a tutto il territorio". Focus sulla danza contemporanea con alcune delle più importanti compagnie italiane, dal Nuovo Balletto di Toscana ad Artemis Danza. C'è anche "Il Mediterraneo" secondo il geologo Mario Tozzi e il musicista e compositore Enzo Favata per ripensare il mito di Atlantide attraverso inediti paesaggi sonori, tra scienza e jazz.