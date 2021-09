Incendi: fiamme a Bono e Silanus, tre canadair in azione

Due vasti roghi sono scoppiati oggi in Sardegna e hanno richiesto l'intervento degli elicotteri della flotta regionale e dei canadair. Complessivamente sono gli 14 incendi occorsi sul territorio regionale.

In particolare, nelle campagne di Bono, località "Calarighes", è divampato un incendio il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bono, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi operative del CFVA di Anela, Farcana e il Superpuma dalla base di Fenosu. Sono intervenuti due Canadair. L'incendio ha percorso una superficie di circa 5 ettari di boschi di conifere.

In agro di Silanus, località "N.ghe S. Sarbana", lo spegnimento delle fiamme è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bolotana, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi operative del CFVA di Sorgono, Bosa, Fenosu, Ala' dei Sardi.

Inoltre è intervenuto un Canadair.

L'incendio ha percorso una superficie di circa 5 ettari di boschi di conifere.