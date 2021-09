Green pass necessario per entrare a Villa Devoto

La Regione Sardegna adotta regole stringenti sul Green pass. Per accedere a Villa Devoto, sede istituzionale della presidenza della Giunta a Cagliari, serve il nulla osta: le guardie giurate chiedono all'ingresso di esibire il certificato verde rilasciato dopo la vaccinazione. E' quanto emerge a margine del vertice della maggioranza di centrodestra convocato dal presidente Christian Solinas per fare il punto sulle candidature per le amministrative del 10 e 11 a pochi giorni dalla presentazione delle liste.