Covid: contagi in calo ma ricoveri su in Sardegna

Contagi in calo ma altri tre decessi e ricoveri in crescita nelle ultime 24 ore in Sardegna. I nuovi casi accertati di positività al Cvod sono in tutto 123 sulla base di 1.326 persone testate. Complessivamente, fra molecolari e antigenici, sono stati processati 1.862 tamponi. Il tasso di positività sale al 6,6 per cento. Le vittime sono un uomo di 64 anni e due donne di 83 e 98, tutti residenti nella provincia del Sud Sardegna. Cresce la pressione negli ospedali. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 28 (+1), quelli in area medica 235 (+4). Infine, sono 6.305 (-150) le persone attualmente in isolamento domiciliare.