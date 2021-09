Comunali: a Carbonia LeU va con il M5s e non con il Pd

Articolo 1-LeU ha fatto la sua scelta per Carbonia. "Abbiamo aperto un'interlocuzione con il nuovo Movimento Cinquestelle che aderisce al progetto di Conte e che anche localmente ha deciso di collocarsi nell'area del centrosinistra, alleandosi con altre forze politiche", annuncia su Facebook il segretario di Articolo 1 Luca Pizzuto. Qualche settimana fa l'ex consigliere regionale aveva anticipato che la sua formazione non avrebbe appoggiato il candidato sindaco del Pd perché legato ad aree politiche che in Consiglio regionale sostengono la Giunta Solinas: "Un 'alleanza che non possiamo accettare, né condividere".

Invece, continua, "l'accordo con il M5s (che a Carbonia candida il vicesindaco uscente Gian Luca Lai, ndr) rappresenterebbe l'unica vera possibilità per promuovere politiche e valori progressisti condivisi, in contrapposizione a logiche di gestione del potere e di spartizione incarnate da una parte delle destre". D'altronde, spiega Pizzuto, "l'esperienza del secondo governo Conte ha determinato la nascita di un campo progressista composto da Articolo 1-Leu, Pd e M5s.

Quest'ultimo ha da poco fatto un congresso eleggendo Conte alla sua guida e collocandosi in modo netto nell'area del centrosinistra". Il segretario di Articolo 1 non rinuncia a rivolgere "un ultimo sincero appello a tutte le aree politiche del centrosinistra e a tutte le persone progressiste della città perché si lavori ad una coalizione che possa dare un governo futuro alla città nella nostra comune area politica".

E conclude: "Siamo in una fase di confronto intenso e di ascolto con la nostra comunità politica e per questo domani, 7 settembre, alle h18, nell'area esterna alla Casa del Popolo in Via Barbagia 11, abbiamo organizzato una assemblea aperta a tutti gli elettori ed elettrici della nostra area politica".