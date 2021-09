Insegnante aggredito in casa a colpi di mannaia, tre arresti

Aggredito un professore di 62 anni con un colpo di mannaia alla testa e insieme a lui anche sua moglie: è accaduto a Dolianova, nell'hinterland di Cagliari.

Un 45enne e i due figli di 26 e 19 anni sono stati arrestati dalla Polizia per tentato omicidio.

L'episodio è avvenuto ieri notte, ma la svolta nelle indagini è arrivata oggi con l'arresto dei tre. All'origine dell'aggressione, secondo quanto accertato dalla polizia, c'è la lettera di sfratto per morosità, fatta recapitare dall'insegnante al 45enne. Ieri notte il padre e i due figli si sono presentati a casa del professore, hanno sfondato la porta e una volta dentro hanno aggredito il 62enne e la moglie. Per calmare gli animi è intervenuto un poliziotto che abita in zona, ma a sua volta è stato aggredito, riportando ferite guaribili in una ventina di giorni. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Quartu Sant'Elena, la squadra mobile e il 118. L'insegnante, ferito con un colpo di mannaia alla testa, è stato trasportato prima al Policlinico di Monserrato e poi trasferito al Brotzu di Cagliari dove si trova adesso ricoverato per una emorragia cerebrale, ma non è in pericolo vita. Medicata anche la moglie. In ospedale è stato portato anche il poliziotto ferito.