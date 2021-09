Basket: Supercoppa; Sassari batte Cremona davanti ai tifosi

Sassari riassapora il gusto di una vittoria di fronte al suo pubblico. La riapertura del PalaSerradimigni ai tifosi biancoblu ha coinciso ieri sera col successo per 83-74 della Dinamo Sassari Banco di Sardegna contro la Vanoli Cremona nel primo turno di Supercoppa Italiana. Pur soffrendo, la Dinamo "griffata" Demis Cavina si impone con autorità grazie soprattutto al Professore, David Logan, già protagonista dalle parti di piazzale Segni ai tempi del triplete del 2015: accolto da un'ovazione, a 39 si ripresenta al suo pubblico con una prestazione sontuosa. Se c'è qualcosa da registrare in regia, dove Clemmons non ha confermato le buone impressioni di una settimana fa a Cagliari in preseason, e se per ora le rotazioni a disposizione dello staff tecnico sono parse pochine, il nuovo corso biancoblu sembra comunque segnato positivamente da una ottima predisposizione al gioco corale e al sacrificio, come ha confermato a fine match lo stesso Cavina."Eravamo emozionati e questo ha influito sull'impatto alla partita, nei primi due quarti abbiamo registrato quindici palle perse e commesso errori banali", ha detto il coach. "Siamo una squadra giovane, non è un caso che il migliore in campo sia stato il più esperto, Logan", ha aggiunto. "Questa è stata la settimana più difficile per noi dal punto di vista atletico, stiamo lavorando per la Supercoppa ma anche in funzione dell'inizio del campionato e della Champions - è l'analisi - la nostra prestazione non è stata buona dal punto di vista tecnico-tattico, ma ci teniamo la vittoria e il fatto che abbiamo rotto il ghiaccio, senza dimenticare che questo match ci ha dato degli spunti per lavorare sui nostri errori".