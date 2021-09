Hackerata pagina Facebook di Giulia Giornaliste Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 04 SET - La pagina Facebook di Giulia giornaliste Sardegna è stata hackerata. Alcuni sconosciuti sono riusciti a prenderne possesso e ad impedirne l'utilizzo da parte delle giornaliste sarde aderenti all'associazione che si occupa di linguaggio di genere e della corretta rappresentazione dell'immagine delle donne nei media.

Inutili i tentativi di rientrarne in possesso, nemmeno la Polizia Postale è riuscita ad interagire con i complessi automatismi del social per ripristinare il corretto utilizzo della pagina.

In attesa che le indagini in corso accertino l'identità dei responsabili e di conseguenza ci si possa fare un'idea dei motivi che hanno portato all'hackeraggio le giornaliste di Giulia sono state costrette ad aprire una nuova pagina denominata "giuliagiornaliste" Sardegna.

"Spiace dirlo - sostengono dal direttivo di Giulia - che proprio in questo momento, nel quale i diritti delle donne stanno subendo attacchi in tutto il mondo, si stia cercando di fermare una delle voci dell'informazione femminile che maggiormente in Italia e in Sardegna si sta battendo per una corretta rappresentazione delle donne nei media e nei sistemi di comunicazione in generale". (ANSA).