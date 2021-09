Travolge uomo in monopattino e fugge, denunciato 63enne

La sera del 21 luglio scorso aveva travolto con la sua auto un 56enne che percorreva sul monopattino viale Marconi, a Quartucciu, e non si era fermato a soccorrerlo, fuggendo dalla zona. I carabinieri della Compagnia di Quartu sono riusciti a individuare il pirata della strada, un 63enne già noto alle forze dell'ordine. E' stato denunciato per omissione di soccorso. Ad inchiodarlo sono state i filmati delle telecamere di viale Marconi che hanno ripreso le fasi dell'incidente e immortalato l'auto in fuga. Il 56enne, nell'incidente, aveva riportato ferite guaribili in trenta giorni.