Meteo: prime piogge anticipano fine estate, ma ancora caldo

Con gli acquazzoni della scorsa notte che hanno interessato la parte meridionale della Sardegna, in tutta l'Isola si va verso la fine dell'estate. "Il primo settembre - spiega Alessandro Gallo, esperto di Meteo Network Sardegna - ha aperto l'autunno meteorologico in un contesto in quota caotico. La cellula anticiclonica sulla verticale scozzese, ad inizio settimana, è stata favorevole per una discesa di aria fredda dalla penisola scandinava sul settore centrale dell'Europa e sulle regioni adriatiche con associati fenomeni localmente intensi". E nella nottata i temporali hanno raggiunto anche la Sardegna, facendo registrare discreti accumuli di pioggia.

"Sull'Atlantico - prosegue l'esperto - un vortice depressionario ha inizialmente favorito il richiamo di aria calda subtropicale, in Sardegna le temperature massime hanno registrato così un aumento. Ma lo stesso vortice atlantico, ora in goccia fredda sulla Spagna, ha interessato la regione con piogge sparse a carattere di rovescio dal pomeriggio di giovedì, per poi traslare sulle regioni meridionali della penisola".

Per tutta la giornata di oggi, venerdì 3 settembre, è attesa la fase moderata: proseguiranno le precipitazioni che, localmente, potrebbero assumere carattere temporalesco. "In particolare sul settore centro meridionale - annuncia Gallo - potremmo avere cumulati indicati dai modelli matematici tra gli 8 e i 15 mm nelle dodici ore e non si escludono locali grandinate. Permane una marcata instabilità per sabato 4 con piogge deboli sparse, in particolare sul settore Ogliastra". Per domenica 5 settembre è previsto il ritorno di una giornata prevalentemente soleggiata. Le temperature, nelle prossime ore, subiranno una lieve diminuzione soprattutto nel nord Sardegna, con massime comprese tra i 25/28 gradi centigradi, sul meridione invece tra i 28 e i 30.

Ma cosa dobbiamo aspettarci per questo settembre? "È il mese di transizione - riassume Gallo - la tendenza a media scadenza indica il cedimento, il perdere forza dell'anticiclone subtropicale africano. Questo permette l'ingresso dei vortici atlantici. Le prime proiezioni per la prossima settimana fino a metà del mese di settembre non escludono infiltrazioni atlantiche con associate precipitazioni, anche forti, a partire dalle regioni occidentali della penisola e sulla Sardegna. Ma, per seguire la letteratura della scienza meteo, sarà il caso di aggiornare il tutto". Insomma, con l'ingresso di settembre l'estate, almeno quella tradizionale, potrebbe essersi conclusa, anche se nell'isola potrebbero non mancare le belle giornate.