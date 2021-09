Green pass: sospesi tre operatori Aou Sassari non vaccinati

L'Azienda ospedaliera universitaria (Aou) di Sassari ha sospeso dal servizio i primi tre operatori sanitari non vaccinati. Per due di loro la sospensione è già partita, per il terzo avrà effetto da domani.

"Applichiamo così le normative che impongono l'obbligo per gli operatori sanitari di sottoporsi a vaccinazione", spiegano dall'azienda, per i quali "la vaccinazione rappresenta un requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati". Come spiega il commissario straordinario Lorenzo Spano, "dover sospendere i nostri dipendenti è una cosa spiacevole ma non possiamo fare altrimenti".

Spano rimarca che "la norma è chiara e abbiamo il dovere di garantire la massima sicurezza ai pazienti e al personale sanitario e non che opera all'interno del nostro ospedale".

Sulla stessa lunghezza d'onda il direttore amministrativo, Rosa Maria Bellu: "È una decisione obbligata, saranno interessati da queste decisioni tutti quegli operatori che dovessero scegliere di non vaccinarsi".