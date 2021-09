Afghanistan: in porto a Cagliari nave con altri 38 profughi

E' approdata nel porto di Cagliari la terza nave con altri 38 profughi afghani destinati all'ospitalità in Sardegna. In tre giorni ne sono arrivati circa 160. Come per i due precedenti arrivi si tratta di interi nuclei familiari, molti con bambini. La macchina dell'accoglienza, già rodata, ha visto in campo ancora una volta Croce rossa italiana, Caritas, Protezione civile e Ats. Nelle tende allestite al molo Sabaudo le consuete visite mediche, compresi i tamponi per il Covid. Terminate tutte le operazioni, i profughi saranno trasferiti nelle varie province sarde. La maggioranza, circa una ventina, resterà a Cagliari, gli altri tra Sassari, Nuoro e Oristano.