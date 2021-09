Vaccini: Sardegna, verso nuovo contratto per 167 interinali

Non ci sarà alcuna proroga per i 167 interinali impegnati fino a ieri soprattutto negli hub vaccinali dell'Isola, tuttavia esiste una soluzione per questi lavoratori - 120 coadiutori amministrativi e 47 operatori tecnici - che avevano il contratto in scadenza il 31 agosto e che da oggi sono a casa. Secondo quanto apprende l'ANSA da fonti dell'Ats, dovrebbero poter ritornare a fare ciò che facevano fino a ieri, ma con un contratto diverso, quello previsto per gli interinali di categoria C. Un livello differente dal precedente di categoria B.

Non dovrebbe essere un problema recuperare i 167, intanto perché sono già formati e poi perché la maggior parte di loro ha un diploma, quindi rientra nella tipologia prevista nel nuovo contratto che l'Ats è tenuta a rispettare per assumerli di nuovo. Alla società interinale l'Azienda ha già chiesto 176 figure, nove in più rispetto alle 167 che hanno lavorato fino a ieri.