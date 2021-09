Vaccini: "In Sardegna immunità di gregge entro 25 giorni"

La Sardegna è sopra la media nazionale sul fronte della campagna vaccinale e si conta di arrivare all'immunità di gregge entro 25 giorni. Lo ha dichiarato in commissione Sanità del Consiglio regionale il commissario straordinario dell'Ats Massimo Temussi. Che però ha ammesso il ritardo con l'immunizzazione dei cittadini tra i 40 e 49 anni, una fascia in cui sono stati registrati diversi decessi per Covid 19 pur in assenza di particolari patologie pregresse. Il commissario ha anche sottolineato la necessità di insistere sulla somministrazione dei vaccini, anche con iniziative come quella di ieri notte alla Fiera di Cagliari che hanno portato a mille inoculazioni in quattro ore.