Turista francese investito da una barca in Sardegna, è grave

Un turista francese di 52 anni è stato travolto in mare ieri sera nelle acque davanti a Porto San Paolo, in Gallura, da un semicabinato di 9 metri condotto da un 81enne italiano, anche lui in vacanza in Sardegna. Il 52enne ha riportato un grave trauma cranico e un principio di annegamento: trasportato dal 118 all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, per la gravità delle ferite è stato poi trasferito con l'elisoccorso al Brotzu di Cagliari.

Le indagini sull'accaduto sono affidate alla Capitaneria di porto di Olbia, i cui militari, avvisati dal personale del 118, e in collaborazione con i Carabinieri, sono risaliti al proprietario e conduttore dell'imbarcazione che ha investito il bagnante. Su disposizione della Procura di Tempio Pausania, la barca è stata sequestrata e gli inquirenti hanno registrato le testimonianze delle persone che si trovavano a bordo e delle altre persone che hanno assistito all'incidente.