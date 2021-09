Su barca a vela marijuana per 1,5 milioni di euro, due arresti

In navigazione al largo delle coste della Sardegna con un carico di 100 chili di marijuana, per un valore complessivo di 1,5 milioni di euro, una barca a vela è stato intercettato e sequestrato dalle unità navali della Guardia di finanza di Cagliari. A bordo c'erano due cittadini bulgari di 38 e 59 anni, entrambi arrestati per traffico di stupefacenti. La barca battezzata "Samurai Jack", lunga 17 metri e del valore di circa 250 mila euro sarà confiscata.

E' stata bloccata dai mezzi della Gdf mentre navigava nell'arcipelago del Sulcis, nel sud Sardegna. I militari hanno deciso di perquisire la barca scoprendo, nascoste sotto coperta, numerose buste piene di cannabis. La barca è stata poi scortato sino al porto canale di Cagliari. Gli esperti del Gico sono al lavoro per capire da dove arrivava la marijuana e a chi era destinata.