On line il video contro le disuguaglianze di salute

Un video per abbattere le disuguaglianze di salute. Protagonisti gli adolescenti e gli specialisti dei laboratori impegnati nella ricerca e nella lotta al Coronavirus. Ora le immagini del Social inclusion lab sono on line e sui social dell'Università di Cagliari e dell'Azienda ospedaliero universitaria del capoluogo sardo. Per l'ateneo e per la Aou hanno preso parte al progetto i docenti Luigi Minerba e Germano Orrù. Hanno collaborato Viviana Lantini, assessora alle Politiche sociali del Comune di Cagliari e il Centro di quartiere La Bottega dei Sogni-Associazione Efys.

Il video e la mini campagna di comunicazione social a sostegno dell'evento sono stati realizzati dalla struttura di comunicazione e relazioni esterne dell'Aou di Cagliari. Il progetto si concluderà con la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione ai ragazzi dei Centri di quartiere.Social inclusion lab, in volo con Facebook, Instagram e Twitter.

"Ho illustrato una curva dei contagi per visualizzare l'andamento dell'epidemia di Covid-19 nel tempo e in una determinata popolazione - spiega Luigi Minerba, direttore Sviluppo organizzativo e sistema informativo dell'Aou Cagliari - L'elaborazione e l'analisi dei dati rappresentano la fase conclusiva del processo di ricerca, illustrato dal team del professor Orrù". "Gli allievi hanno potuto simulare la preparazione e l'estrazione dell'Rna utilizzando tecnologie innovative che consentono di identificare le varianti del virus Sars-Cov 2", racconta Germano Orrù, responsabile del Laboratorio biologia molecolare del San Giovanni di Dio.

Il progetto Centri di Quartiere è nato nel 2015 per rendere concrete intenzioni e principi della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con la realizzazione di azioni per il godimento dei diritti civili dei minorenni, con riferimento a salute, cura, istruzione, educazione e inclusione sociale.