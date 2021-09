Cagliari, Calzia nuovo comandante della Polizia municipale

Guido Calzia è il nuovo comandante della Polizia municipale di Cagliari. Subentra a Mario Delogu, che ha lasciato per raggiunti limiti di servizio. Per Calzi, che questa mattina ha ricevuto gli auguri di buon lavoro dal dinsaco Paolo Truzzu, si tratta di un ritorno in Sardegna: ha infatti lavorato a Porto Torres e Alghero. Il suo ultimo incarico è stato il comando del X Gruppo Mare ad Ostia, dove ha anche diretto il dipartimento Tutela ambientale.

"Affronto con grande entusiasmo questa nuova sfida - dice il neo comandante - Sono a completa disposizione dell'amministrazione comunale e dei cittadini, onorato di guidare il corpo di Polizia locale di Cagliari. Sono certo che 31 anni di servizio e di esperienza potranno essere utili per affrontare con la dovuta attenzione la problematiche relative al controllo del territorio e della sicurezza dei cittadini".