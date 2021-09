Ateneo Sassari, 250 aspiranti veterinari al test d'ingresso

Duecentocinquanta candidati hanno partecipato oggi al test d'ingresso per guadagnarsi l'accesso ai corsi a numero chiuso della facoltà di Medicina veterinaria dell'Università di Sassari. I posti disponibili sono 40, più sei riservati a cittadini non comunitari che risiedono all'estero. Per poter accedere alle aule dove si è svolto il test, i candidati hanno dovuto esibire il Green pass o il certificato di tampone negativo al Covid effettuato massimo 48 ore prima.

La prova si è svolta in 100 minuti, utilizzati dagli aspiranti studenti universitari per rispondere a 60 domande di cultura generale, ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica. I risultati con la relativa graduatoria saranno pubblicati il 28 settembre nell'area riservata del portale Universitaly.

Il prossimo test, venerdì 3 settembre, sarà quello di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria. I candidati in questo caso sono 710 e sono convocati per le 9 in via Piandanna, via Vienna e viale Mancini, a seconda dell'iniziale del cognome. Il test prenderà il via alle 13 su tutto il territorio nazionale. Si proseguirà il 14 settembre con Professioni sanitarie che ha ricevuto ben 1.125 domande.