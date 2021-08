Vela: a Porto Cervo torna la Maxi Yacht Rolex Cup

(ANSA) - PORTO CERVO, 31 AGO - Torna la grande vela in Costa Smeralda: dal 5 all'11 settembre la Maxi Yacht Rolex Cup vedrà impegnate nelle acque antistanti Porto Cervo 44 imbarcazioni, un numero di iscritti in linea con le edizioni precedenti alla pandemia. Spiccano il ritorno del 100 piedi (30,5 metri) Comanche nelle mani di un nuovo armatore e i due splendidi J Class, Topaz e Velsheda che duelleranno tra loro come nelle edizioni di America's Cup degli anni Trenta.

La flotta di yacht, la cui lunghezza minima è di 18 metri, è molto variegata e va dai racer puri come i Maxi72 ai cruiser racer che permettono ai loro armatori di navigare in crociera così come prendere parte alle regate. Per questa ragione la flotta sarà divisa in raggruppamenti in funzione delle caratteristiche di ogni tipologia di barca.

Dal 17 al 19 settembre, invece, tornerà il Vela & Golf, tradizionale manifestazione a squadre dello YCCS che somma i punteggi acquisiti sul green del Golf Club del Pevero con i risultati delle regate che si svolgono a bordo dei monotipo J/70 dello YCCS. Sono sei i team iscritti: Yacht Club de Monaco, Yacht Club Adriaco, Yacht Club Punta Ala, Marina Militare, Pevero Golf Club oltre ai padroni casa dello YCCS.

Le regate a Porto Cervo si concluderanno in ottobre, dal 7 al 10, con la finale della Sailing Champions League. La regata per squadre di club si svolge sui J/70 della flotta YCCS a bordo dei quali i team qualificati si alterneranno per brevi "voli" in gironi nei quali tutti si scontreranno tra loro fino a determinare il vincitore finale. (ANSA).