Vaccini: 80% sardi dai 12 anni in su ha avuto due dosi

Nel giorno in cui all'hub della Fiera di Cagliari ci si prepara ad accogliere i giovani sino ai 35 anni nel primo Open Night, con tanto di dj, gadget e postazioni per i selfie, la Sardegna raggiunge un primo traguardo nella campagna vaccinale anti Covid. Secondo il report del governo ad oggi sono 985.892 i sardi che hanno completato il ciclo con due dosi o la monodose Janssen. Un dato che se visto in relazione alla popolazione isolana vaccinabile (1.226.441), porta all'80,3% la percentuale dei soggetti immunizzati nella fascia dai 12 anni in su.

Questo non significa aver raggiunto l'immunità di gregge in anticipo, perchè si avrà solo quando l'80% della popolazione residente (circa 1,6 mln) avrà avuto le due dosi. Attualmente l'immunità è certa per il 70%, atteso che questa percentuale di popolazione ha ricevuto almeno una dose, il che presuppone anche il richiamo: manca ancora un 10% per centrare l'obiettivo entro settembre o i primi di ottobre. Complessivamente ad oggi sono state inoculate 2.114.855 dosi, l'89,6% delle 2.360.307 consegnate alla Sardegna dalla struttura commissariale.