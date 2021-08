Giustizia: Radicali, Pd e Psd'Az insieme per i referendum

Secondo appuntamento in due giorni a Cagliari per la campagna dei Radicali a favore dei referendum sulla Giustizia giusta. Anche oggi il segretario Maurizio Turco e la tesoriera Irene Testa hanno lanciato l'appello a fare un ultimo sforzo per la raccolta delle firme. Ieri l'hanno fatto in una conferenza stampa organizzata con il Partito dei Sardi e Italia Viva, oggi in Consiglio regionale, a Cagliari e sempre in diretta su Radio radicale, hanno illustrato i quesiti assieme al consigliere del Psd'Az Stefano Schirru e ai due del Pd Piero Comandini e Roberto Deriu.

Come è noto, il segretario Enrico Letta ha da tempo dichiarato che "il referendum sulla giustizia è la scelta sbagliata, i tempi sono molto lunghi. Il Pd a Salvini preferisce Cartabia e Draghi". Di diverso avviso i due esponenti dem sardi. "E' dal 2013 che noi facciamo una battaglia su questi referendum - ha spiegato Comandini - E' chiaro che la presenza della Lega può essere fastidiosa, ma il tema del garantismo non appartiene solo ad alcune forze politiche. Il segretario Letta cerca di trasferire questa scelta solo a livello Parlamentare, ma credo che se c'è una spinta referendaria questo obiettivo possa essere raggiunto più velocemente".

"Noi pensiamo che vi sia un errore di valutazione - ha detto Maurizio Turno a proposito delle posizioni di Letta - perché da trent'anni non si fa una riforma auspicata sulla giustizia, quando nel 1987 l'80% dei cittadini italiani decise di introdurre la responsabilità civile dei magistrati, il Parlamento tradì il voto dei cittadini". Oltretutto, aggiungeil leader dei Radicali, "il referendum è uno strumento costituzionale". Ad ogni modo, "ci chiediamo cosa pensi Letta sulle questioni del referendum: è per la responsabilità civile? E' per rivedere il sistema della custodia cautelare? E' per rimettere mano al Csm? E' per abrogare la Severino?".

Roberto Deriu ha chiarito di parlare da radicale, democratico e cattolico, "in continuità con la battaglia culturale nel nome di Enzo Tortora e Marco Pannella". Il problema, secondo il dem nuorese, non è "perché ci sia la Lega a questo tavolo, ma perché non ci siano tutti gli altri". Stefano Schirru ha ricordato che "oggi è sempre più difficile trovare sindaci e amministratori locali che si vogliano impegnare per i loro Comuni, ricordo sempre l'esperienza di uno di loro che un mese dopo l'insediamento ricevette sette avvisi di garanzia per un ponte crollato qualche anno prima. Credo che in Italia ci sia bisogno di profonde riforme e speriamo che con la partecipazione di forze trasversali si possa raggiungere l'obiettivo", ha concluso l'esponente sardista.