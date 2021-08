Covid: salgono intensive Sardegna ma giù degenze area medica

Sale in 5 regioni, tra cui la Sardegna, il tasso di occupazione delle terapie intensive dei pazienti Covid toccando il 13% nelle due isole maggiori, sopra la soglia d'allerta del 10%. E' quanto emerge dai dati del monitoraggio giornaliero a cura dell'Agenzia Nazionale dei servizi sanitari regionali (Agenas), di ieri, 30 agosto. Per quanto riguarda l'occupazione di posti letto in reparti di area medica, invece, in Sardegna si assiste ad un calo dell'1% che la posta sotto la soglia del 15% al 14%.

Oggi è previsto il monitoraggio sui posti letto che comporrà uno dei criteri per l'eventuale cambio di colore e che sarà all'attenzione della cabina di regia di venerdì. Se la Sardegna dovesse confermare queste percentuali l'Isola potrebbe scansare ancora una volta per un punto il declassamento al giallo e l'imposizione di nuove restrizioni da lunedì 6 settembre.