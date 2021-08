Vaccini: in hub Oristano anche senza prenotazione

Da oggi, lunedì 30 agosto, è possibile accedere al Centro vaccinale anti-Covid di Oristano (Palazzetto dello Sport, ingresso da viale Repubblica) anche senza prenotazione. I cittadini di ogni fascia d'età (dai 12 anni in su) e target potranno d'ora in poi presentarsi direttamente all'hub per la somministrazione del vaccino anti-Covid 19. Gli orari d'accesso sono dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 ed il sabato, dalle ore 9.00 alle 14.00.

"Il Centro vaccinale di Oristano sarà aperto anche a chi non ha effettuato la prenotazione per agevolare ulteriormente l'adesione dei cittadini alla campagna vaccinale - spiega la direttrice del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica Zona Centro Maria Valentina Marras - Facciamo un appello, ancora una volta, agli indecisi: i medici sono a loro disposizione per chiarire eventuali dubbi e superare diffidenze in merito al vaccino, che è attualmente l'unico strumento a disposizione per superare la pandemia". Restano valide, per chi preferisca prenotare, le modalità di adesione attraverso la piattaforma di Poste italiane (portale internet, call center, postamat e portalettere).

All'appuntamento vaccinale ci si dovrà presentare muniti di tessera sanitaria e moduli di consenso informato e scheda anamnestica scaricabili dal sito internet www.asloristano.it. I minori (dai 12 ai 18 anni non compiuti) dovranno essere accompagnati da almeno un genitore e muniti di consenso informato e scheda anamnestica specifici per i minori. Se accompagnati da un solo genitore, occorrerà presentare anche il modulo di delega del genitore assente e la copia della sua carta d'identità. I cittadini che devono ricevere la seconda dose dovranno avere con sé solo la tessera sanitaria, e non la modulistica che hanno presentato per la prima dose.