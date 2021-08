Scontro mortale a Cabras, la vittima è un 41enne di Oristano

Non sono gravi le condizioni delle sette persone rimaste ferite nel terribile incidente stradale avvenuto ieri sera a Cabras, in cui ha perso la vita Alessandro Marcias, 41 anni di Oristano. Tutti sono stati trasportati in ospedale con codici verdi e gialli, molti sono stati già dimessi.

La polizia stradale di Oristano ha lavorato diverse ore per ricostruire la dinamica dell'incidente. Da quanto si apprende, la Ford C-Max condotta dal 41enne stava percorrendo la provinciale 6 in direzione di San Giovanni del Sinis quando, arrivato all'altezza del chilometro 4 e 500 nel territorio di Cabras ha invaso la carreggiata opposta. L'auto ha urtato una Daewoo, una Audi e poi si è scontrata con un camper. Nell'impatto il 41enne è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale.