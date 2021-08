Negli elenchi telefonici ragazzi "speciali" in copertina

Un tempo nelle copertine dell'elenco telefonico c'erano i monumenti della Sardegna. O personaggi importanti per la storia presente e passata dell'isola. Oggi in vetrina ci sono gli educatori, i volontari e i ragazzi che partecipano alle attività di inclusione, dai disabili ai giovani che cercano un'occasione di crescita nonostante le difficoltà della vita: una bella fotografia scattata davanti alla scalinata di Bonaria. L'iniziativa è stata presentata nella sala consiliare del Comune di Cagliari. L'immagine con i ragazzi di Codice segreto con la maglietta rossa è in bella vista nel nuovo Elenco Si! 2021-2022. Da domani sarà distribuito gratuitamente nelle case e aziende dei cagliaritani.

Altra iniziativa. Cinque euro alle associazioni di volontariato che fanno dell'inclusione la loro missione per ogni maglietta acquistata. L'idea è promossa dal portale www.calciocasteddu.it in collaborazione con Pagine Si! Spa e la onlus Codice Segreto e si intitola "Dal cuore della curva". Un progetto con "una forte valenza sociale", ha sottolineato il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco intervenendo alla conferenza stampa di presentazione davanti ai ragazzi e le ragazze della onlus Codice Segreto. "Quello presentato oggi è progetto importante. L'amministrazione è impegnata per rispondere alle esigenze di cittadini ed imprese", ha aggiunto Tocco riferendosi anche alla complesse circostanze causate dalla pandemia da Covid-19.