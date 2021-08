Musica: San Teodoro Jazz, concerti e mostre fotografiche

Dall'1 al 5 settembre torna "San Teodoro Jazz", la cui sesta edizione aprirà i battenti nel Museo delle maschere mediterranee di Mamoiada per poi sbarcare nella località turistica alle pendici del monte Nieddu, con protagonisti artisti come Logan Richardson, Igor Osypov, Joe Sanders, Greg Hutchinson, con il progetto "Nuages" di Mauro Gargano, Giovanni Ceccarelli, Patrick Goraguer e Matteo Pastorino, col progetto "mumucs" della cantante Marta Loddo, Juri Altana, "Mind Twinness" di Paolo Corda e Jacopo Careddu, il trio SVM e il San Teodoro Jazz Experiment.

Organizzata dall'omonima associazione culturale per la direzione artistica del suo ideatore - Matteo Pastorino, clarinettista di San Teodoro da tempo trapiantato a Parigi - la kermesse è patrocinata e supportata dal Comune di San Teodoro e gode della fattiva collaborazione del Museo delle maschere mediterranee di Mamoiada, che in collaborazione con la cooperativa Viseras ospiterà l'ensemble STJ Experiment di Matteo Pastorino. Oltre al Museo sostengono il festival e collaborano numerose attività di San Teodoro, consce della capacità di attrazione e di valorizzazione rappresentata da un evento di altissima qualità e a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria attraverso eventbrite.it ed esibizione all'ingresso del green pass.

Non solo musica: lo stesso giorno in cui prenderà il via il festival, nel centro gallurese saranno inaugurate due mostre fotografiche che andranno avanti sino al 30 settembre, curate dal Museo delle maschere mediterranee di Mamoiada. "La Quotidianità del mito", di Salvatore Ligios, sarà ospitata nell'Ufficio turistico in piazza Mediterraneo, mentre "Mamoiada 1960", di Franco Pinna, sarà visitabile nei ristoranti "La Mesenda" e "VerdeAcqua". Il 2, 3 e 4 settembre in piazza Mediterraneo sarà proiettato il video "Maschere e storia del San Teodoro Jazz", in collaborazione con i fotografi Roberto Sanna e Paolo Addis e il museo mamoiadino.