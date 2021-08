Matrimonio in spiaggia davanti allo Scoglio di Peppino

Angelo, insegnante, e Stefania, operatrice sanitaria, si sono sposati nella spiaggia di Santa Giusta - tra Castiadas e Costa Rey (Muravera) - nota soprattutto per la grande roccia a forma di tartaruga, lo "Scoglio di Peppino".

Sono scesi da cavallo per pronunciare il fatidico "sì" coi piedi nella sabbia e a due passi dall'acqua. È la scelta di Castiadas: gli scenari naturali per un matrimonio diverso dal solito. Che diffonde anche in chiave turistica le immagini del territorio.

Tantissime le richieste per le mete speciali individuate dal Comune come set nuziale: oltre a Santa Giusta, Cala Pira, la Villa del direttore delle antiche carceri e, a breve, Cala Sinzias e Monte Turnu.

"Sono felice e fiero che sia stato celebrato, nel nostro comune, il primo matrimonio 'marittimo'. L'auspicio - sottolinea il sindaco Eugenio Murgioni - è che la celebrazione odierna possa rappresentare l'inizio di un lungo ciclo di nozze esperienziali targate Castiadas. La location prescelta è una delle spiagge più belle e rinomate del nostro territorio, quella di Santa Giusta.

Spero che gli sposi e gli invitati abbiano potuto apprezzare la bellezza delle nostre coste e l'atmosfera magica che solo un matrimonio in spiaggia è in grado di regalare".

È anche la scommessa di Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, titolari di Oggi Sposi & Exclusive Wedding e organizzatrici dell'evento. "Siamo certe che Castiadas sarà tra le mete più ambite in assoluto per le nozze in riva al mare, perché è capace di regalare emozioni fortissime all'interno di scenari naturali di prestigio, per i quali stiamo già ricevendo tantissime richieste. Sono tanti - aggiungono le due imprenditrici - i comuni che si rivolgono a noi per rendere speciali i loro luoghi. E ne siamo orgogliose, perché la nostra terra è ricca di spazi incantevoli ed è giusto che vengano mostrate al mondo anche grazie al settore dei matrimoni che trascina con sé un'importante quota di traffico turistico".