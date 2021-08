La Maddalena plastic free, in agosto 110 interventi

Oltre 110 segnalazioni in meno di un mese per difendere l'ambiente e proteggere il territorio del Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena. È il contributo offerto alla causa ecologista dall'associazione "Un arcipelago senza plastica". A tanto ammonta il numero di interventi che i volontari hanno sollecitato solo ad agosto a tutti gli enti coinvolti nella tutela. La loro collaborazione ha impedito prelievi di sabbia, ha evitato possibili incendi da barbecue improvvisati in zone pericolose, prelievi di fauna e flora, occupazione di arenili, oltre a consentire attività straordinarie di raccolta di rifiuti di ogni tipo.

Le segnalazioni sono state trasmesse al Parco, alla Guardia costiera, ai Carabinieri e al Corpo forestale, il cui intervento ha permesso di evitare i cattivi comportamenti di cui è spesso vittima il patrimonio naturale maddalenino. Sabato 11 volontari hanno dedicato alcune ore a ripulire le zone esposte al vento tra Bassa Trinita, Strangolato, Costone Spalmatore e Ricciolina, ammassando circa 800 chili di rifiuti.

"Ancora una volta dobbiamo ringraziare La Maddalena Ambiente, il volontario Luca Alfonso e chi ha messo a disposizione il proprio mezzo per il trasporto immediato dei rifiuti all'isola ecologica", dicono i responsabili dell'associazione, ormai considerata un punto di riferimento nella battaglia a sostegno dell'ambiente e della sua ottimale fruizione. "Siamo soddisfatti, ma auspichiamo - spiegano - un coinvolgimento e una collaborazione sempre maggiore da parte dei residenti per evitare che l'arcipelago sia danneggiato dagli abusi che si registrano ogni giorno".