Festa a Oristano per i 100 anni di Carmela Tetta

(ANSA) - ORISTANO, 30 AGO - Oristano festeggia Carmela Maria Rosa Tetta, che oggi compie 100 anni.

Per il suo primo secolo di vita, è stata festeggiata nella sua casa di via Costa dai figli Michele, Gianfranco e Maria Rosaria, dai nipoti e da altri familiari e amici. Questa mattina ha accolto con grande affetto anche il sindaco Andrea Lutzu, che le ha consegnato una targa di auguri a nome della città.

Nata a Monteverde, in provincia di Avellino, il 30 agosto 1921, Carmela Tetta si trasferì a Oristano nel 1947, dopo la Seconda Guerra mondiale, insieme al marito Leonardo Famiglietti con cui aprì un ingrosso di generi alimentari e successivamente un supermercato. Oltre all'impegno nell'azienda accanto al consorte, di cui rimase vedova nel 1979, durante la sua vita si è dedicata con amore e scrupolo alla famiglia. Molto religiosa, ha sempre mostrato grande attenzione verso le notizie di attualità seguendo quotidianamente i telegiornali. (ANSA).