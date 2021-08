Covid: Truzzu, a Cagliari 988 positivi e 38 in ospedale

(ANSA) - CAGLIARI, 30 AGO - È di 988 positivi il conto del bollettino Covid a Cagliari: i numeri sono stati forniti dall'Ats e comunicati dal sindaco del capoluogo Paolo Truzzu.

Trentotto le persone in ospedale per il virus. "Numeri in flessione rispetto all'inizio della scorsa settimana - ha spiegato Truzzu in un video diffuso sui social - lunedì scorso i positivi erano 1144. Durante la settimana le cifre sono state più o meno costanti con oscillazioni tra i 1100 e i 900 positivi".

Dal sindaco l'invito, per chi non è ancora vaccinato, a sfruttare l'occasione dell'open night di domani alla Fiera sino alle 24. "È stato studiato- ha spiegato Truzzu- anche in vista del ritorno a scuola. Ma chiunque può approfittare dell'occasione per vaccinarsi senza prenotazione. Con l'aumento del numero dei vaccinati mi auguro che le cifre possano calare ulteriormente. Va detto anche che le percentuali in Sardegna devono tenere conto del numero dei vacanzieri presenti nell'isola. Nel frattempo accogliamo con entusiasmo questa ripresa del turismo, utile a dare una mano alle attività particolarmente sacrificate nei mesi scorsi dalle restrizioni legate alla pandemia. Bene anche la ripresa degli eventi sportivi, dal basket alla vela. Sino ai prossimi appuntamenti con il padel e con i mondiali under 21 di pallavolo". (ANSA).