Calcio: Semplici, il Cagliari non ha sofferto il Milan

(ANSA) - MILANO, 29 AGO - "Il risultato ci penalizza un po' troppo. Abbiamo avuto degli episodi contro, dispiace perchè avevamo pareggiato subito la partita ma abbiamo subito una rete di Leao da una deviazione. Se fosse andata avanti in equilibrio avremmo potuto fare una gara diversa": il tecnico del Cagliari, Leonardo Semplici, non drammatizza e anzi, dopo i quattro gol subiti a San Siro, rivendica una buona prestazione da parte dei suoi giocatori.

"Non credo la squadra abbia sofferto il Milan. Nonostante il risultato negativo - spiega a Dazn - non vedo una prestazione così negativa. Ma se guardo gli episodi, anche il rigore concesso penso che la prestazione del Cagliari possa essere valutata in maniera diversa". (ANSA).