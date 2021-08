Basket: la Dinamo perde in finale,a Cagliari esulta Baskonia

Il parquet conferma il divario attualmente esistente tra la Dinamo Banco di Sardegna Sassari e il Saski Baskonia Vitoria, che vince 84-72 la sfida diretta coi biancoblu e conquista l'undicesima edizione del torneo internazionale "City of Cagliari". Sassari, dopo aver lottato quasi alla pari per tre frazioni, nell'ultima cede a un avversario sulla carta superiore.

Ai ragazzi di coach Demis Cavina non basta approcciarsi bene al match e mostrare grande spirito e determinazione: Vitoria lentamente assume il controllo del match, recuperando anche dal break di 10 punti del secondo quarto firmato da Logan e Clemmons. Al riposo sul 46-34, le due squadre tornano in campo e si affrontano ancora a viso aperto, con il Banco capace di una fiammata che tiene viva la partita. Ma dopo la terza sirena Baskonia mette direttamente la freccia, gli uomini di Ivanovic tassellano il vantaggio e mettono in cassaforte la vittoria.

Il successo dei baschi è meritato e corona due giorni di grande basket a Cagliari, ma le sfide con Monaco e Vitoria sono stati due test particolarmente significativi anche per lo staff tecnico della Dinamo, che dai due match può trarre indicazioni importanti.

In attesa di rodare il sistema di gioco e di trovare la giusta alchimia di squadra, Sassari ha messo in mostra già un buon carattere e molta voglia di fare e di ascoltare le indicazioni del proprio allenatore. Un buon presupposto in vista del debutto in Supercoppa Italiana di sabato 4 settembre alle 21 al PalaSerradimigni contro Cremona.