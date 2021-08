Si sporge e cade da una finestra, grave ragazzina a Sassari

(ANSA) - SASSARI, 28 AGO - Si è sporta da una finestra che affaccia su largo Sisini, nella parte più alta del centro storico di Sassari, ha perso l'equilibrio ed è precipitata sulla strada dopo un volo di sei metri. È successo nel primissimo pomeriggio di oggi a Sassari. Vittima dell'incidente una ragazza minorenne: soccorsa da alcune persone che si trovavano nei paraggi di una caffetteria non distante, non ha mai perso conoscenza. Trasportata in ambulanza al Santissima Annunziata, le sue condizioni sono gravi. Sulle cause e sulla precisa dinamica dell'incidente indagano gli agenti della sezione Volanti della Questura di Sassari.

E' di pochi giorni fa un analogo episodio, finito però in tragedia: una bimba di due anni e mezzo è morta in ospedale dopo essere caduta dal terrazzino dell'appartamento al secondo piano, in città, in cui viveva con i suoi familiari. i genitori non si sono opposti al prelievo di cuore, fegato e reni per la donazione. (ANSA).