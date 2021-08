Sardo il carabiniere che ha salvato un 12enne in Valtellina

Non ha esitato un istante, si è tuffato nel torrente, nel punto in cui il ragazzino era scomparso e lo ha salvato. È di Cagliari il carabiniere protagonista ieri del salvataggio di un 12enne che ha rischiato di annegare nel torrente Lesina, che divide i paesi di Andalo e Delebio, in Bassa Valtellina. Il ragazzino, rimasto sott'acquia per alcuni minuti, è adesso ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

Il carabiniere è Simone Ambu, 28 anni, entrato nell'Arma nel 2017 e dal 2019 in forza alla Stazione di Delebio. Ieri pomeriggio è arrivato con i colleghi nel punto in cui era scomparso il ragazzino: si è subito spogliato e tuffato in acqua, raggiungendo il punto in cui si trovava il 12enne, a circa 3 metri di profondità.

Lo ha riportato in superficie e affidato alle cure del 118 che lo ha trasportato in elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove si trova adesso ricoverato in prognosi riservata.