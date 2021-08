Picchia la moglie davanti ai figli minori, denunciato 46enne

Ha insultato e aggredito la moglie, arrivando a picchiarla anche davanti ai figli minorenni e facendola finire in ospedale. Un operaio di 46 anni del Ghana è stato denunciato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. Vittima la moglie, una connazionale di 40 anni, attualmente ospitata insieme ai figli in una struttura protetta.

La decisione è stata presa a seguito dell'attivazione, da parte della Procura di Cagliari, del codice rosso che tutela le donne vittime di violenza. I fatti sono avvenuti in una abitazione a Iglesias. Secondo quanto denunciato dalla donna, da oltre un anno era costretta a subire le angherie da parte del marito: continue violenze, minacce, botte e insulti anche davanti ai figli minorenni.

L'ultimo episodio il 25 agosto scorso, quando l'uomo l'ha picchiata provocandole diverse ferite, tanto che è stata medicata in ospedale a Carbonia e dimessa con una prognosi di 15 giorni. Adesso la 40enne e i figli sono stati accolti in una struttura specializzata nell'assistenza a donne vittime di violenza di genere.