Incendi: Canadair ed elicotteri in azione a Castiadas

(ANSA) - CAGLIARI, 28 AGO - Mezzi aerei in azione per un vasto incendio nelle campagne di Castadias, in località Olia Speciosa. Il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di due elicotteri provenienti dalle basi operative di Villasalto e Pula. In volo anche un Canadair che sta prelevando l'acqua del mare davanti ai bagnanti della vicina Costa Rei. (ANSA).