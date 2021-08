In preda ai fumi dell'alcol minaccia di dar fuoco alla casa

Ha terrorizzato il marito e la figlia dicendo che avrebbe incendiato la casa, poi ha minacciato con coltelli e una fiocina gli agenti di Polizia intervenuti per calmarla. È accaduto durante la notte in un'abitazione di Quartu Sant'Elena. Una donna di 40 anni è stata denunciata per minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Al 113 è arrivata una telefonata che segnalava una lite in famiglia.

Arrivati sul posto gli agenti del Commissariato e i colleghi della Squadra volante di Cagliari hanno trovato la donna che, in preda ai fumi dell'alcol da cui è dipendente, aveva cosparso di liquido infiammabile una stanza minacciando di appiccare il fuoco, mentre in casa si trovavano il marito e la figlia. La 40enne impugnava una fiocina e sulla caviglia aveva legato due coltelli. I poliziotti sono riusciti a portare all'esterno l'uomo e la figlia, poi hanno cercando di convincere la donna a desistere e infine l'hanno bloccata. È stata affidata alle cure dei medici del 118.