Frenata contagi in Sardegna ma mancano alcune città

Contagi in calo nelle ultime 24 ore in Sardegna ma mancano all'appello i dati di Carbonia, Oristano, Nuoro e Olbia, non pervenuti alla struttura regionale che si occupa dell'emergenza Covid. I nuovi casi di positività sono 187, sulla base di 2.994 persone testate.

In totale, fra molecolari e antigenici, sono stati processati 6.702 tamponi. Il tasso di positività si attesta sul 2,7 per cento. Si registrano altri tre decessi: un uomo di 63 anni e una donna di 70, residenti nella città metropolitana di Cagliari, e un uomo di 63 anni della provincia del sud Sardegna.

Ospedali in altalena: calano di 4 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, in tutto 20, crescono invece di 7 quelli in area medica, per un totale di 240. Infine, sono 7.728 (-138) le persone attualmente in isolamento domiciliare.