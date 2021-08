Carabinieri: Lastella lascia Nucleo investigativo Cagliari

Dopo quasi due anni il tenente colonnello Michele Lastella lascia la guida del Nucleo investigativo del Comando provinciale dei carabinieri di Cagliari. L'ufficiale andrà al vertice del Reparto operativo a Genova. Nei due anni trascorsi in Sardegna sono state tante le operazioni portate a termine, come il maxi sequestro di ketamina del settembre 2019 che ha consentito anche di individuare un laboratori chimico per preparare la sostanza, o la risoluzione di omicidi che hanno scosso l'opinione pubblica: quello del pensionato Adolfo Musini, ucciso nella sua abitazione nel quartiere San Michele, e il duplice delitto dei fratelli calabresi, Massimiliano e Davide Mirabello, nelle campagne di Dolianova a febbraio del 2020.