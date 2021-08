Basket: Dinamo in finale nel torneo City of Cagliari

Buona la prima per la Dinamo. Ieri sera sul parquet del PalaPirastu di Cagliari i biancoblu si sono imposti per 86-85 sul Bayern Monaco nella seconda semifinale del torneo "City of Cagliari" e stasera si contenderanno il trofeo con gli spagnoli del Baskonia, vittoriosi a loro volta contro Napoli per 75-70.

Dopo un primo tempo di grande solidità, i ragazzi di coach Demis Cavina si approcciano male al secondo tempo, incassano un break ma poi risalgono la china grazie a Jason Burnell, perfettamente a suo agio nei panni del trascinatore di un gruppo che, in attesa dell'amalgama migliore, ha fatto intravedere grande determinazione.

Al di là degli aspetti tecnici o del risultato in sé, Sassari ha un altro buonissimo motivo per festeggiare: ieri sera si è rivisto in campo dopo mesi il capitano Jack Devecchi, ormai completamente recuperato dopo il brutto infortunio al ginocchio e l'intervento subito. Per ogni altra considerazione sarà il caso di attendere l'appuntamento di stasera alle 21 contro il Saski Baskonia di Vitoria, mentre alle 18.30 Napoli e Monaco si giocheranno il terzo posto del torneo.