Attentato incendiario a Tortolì, tre auto date alle fiamme

Tre auto in sosta in tre diverse vie del borgo marino di Porto Frailis, a Tortolì, sono state date alle fiamme la notte scorsa. I Vigili del fuoco sono intervenuti a seguito DI tre chiamate arrivate alla sala operativa in rapida successione. La prima segnalava l'incendio di una Volvo in via San Gemiliano, la seconda il rogo di una Toyota in via Foscolo, la terza indicava via Porto Frailis per un'altra autovettura in fiamme. I pompieri hanno accertato l'origine dolosa degli incendi. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per fare luce sulla dinamica degli eventi e risalire agli autori.