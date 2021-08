Superenalotto: un 5 da 56mila euro centrato a Calasetta

In attesa del "6" al SuperEnalotto, con il Jackpot che arriva a 73,3 milioni di euro, è festa però per il fortunato giocatore che ha centrato un punto "5" da 55.962,82 euro. La giocata vincente è stata convalidata a Calasetta nel punto vendita Sisal Tabacchi situato in via Roma, 74. La combinazione vincente è stata 17, 21, 32, 40, 55, 76 Jolly 89, SuperStar 4.