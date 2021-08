Summer Bye, Budoni punta all'autunno per destagionalizzare

(ANSA) - BUDONI, 27 AGO - L'obiettivo di coniugare turismo e tutela della salute collettiva è centrato e Budoni fa festa. Il 12 settembre il centro turistico della costa nordorientale sarda ospita l'8/a edizione del "Summer Bye", la grande kermesse di musica, spettacoli itineranti, degustazioni e animazioni che dal 2014 conclude la programmazione degli eventi allestiti dall'amministrazione comunale.

"Abbiamo trascorso una grande estate, per la soddisfazione di residenti e turisti e il loro apprezzamento per gli eventi che abbiamo offerto in sicurezza e nel rispetto delle regole anti-Covid", commenta Alessandro Fiore, destination manager di Budoni Welcome, per il quale "adesso inizia il periodo migliore per chi ama la tranquillità e il più profondo contatto con l'ambiente e la natura". Distante solo un'ora da porto e aeroporto di Olbia, strutture ricettive aperte tutto l'anno, un territorio che offre molteplici esperienze di viaggio anche in bassa stagione, Budoni va incontro all'autunno con un carico di aspettative notevolissime grazie alla possibilità di visitare caratteristici borghi circostanti, siti archeologici nascosti tra la natura e il museo dello stazzo e della civiltà contadina, di praticare sport all'aperto tutto l'anno o di fare tour enogastronomici. (ANSA).